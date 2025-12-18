Riapre dopo sette anni il Centro Giovani a Sassari. Ieri sera si è tenuta l’inaugurazione degli spazi in piazza Santa Caterina alla presenza, tra gli altri, del sindaco Giuseppe Mascia e dell’assessora alle Politiche educative, giovanili e sportive Nicoletta Puggioni.

«Abbiamo partecipato a un bando Anci- spiega la seconda- e ora questo luogo riprenderà vita venendo gestito dagli stessi giovani”. Sono cinque le azioni previste: l’analisi sui bisogni, la gestione degli spazi, l’animazione di strada, lo sviluppo di progetti e la comunicazione. Il progetto è stato finanziato dall’Anci con 210mila euro a cui si sono aggiunti 50mila di provviste economiche del Comune. La struttura verrà gestita per un anno, rinnovabile, dall’associazione Il Colombre.

«Vogliamo essere uno strumento per i giovani- dichiara Daniele Salis- Saranno loro a dirci cosa fare».

Negli spazi, collegati tra l’altro con Info Giovani, sono presenti strumenti musicali, uno studio di registrazione, attrezzature video e tanto altro.

«Stiamo investendo nel centro storico- riferisce il primo cittadino- e vogliamo costruire una rete tra tutte le realtà».

A rendere possibile l’intera operazione anche il settore delle Politiche educative e il suo dirigente Roberto Campus supportato dai funzionari Paola Boiano e Massimo Gattulli. Intanto si attende per la fine di dicembre la consegna di una indagine affidata alla società “Demoscopica”, che sta analizzando i bisogni dei giovani in città.

