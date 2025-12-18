Una bimba di appena 5 giorni in pericolo di vita è stata portata d’urgenza da Alghero a Roma cn un volo del Gulfstream G650 del 31° Stormo dell'Aeronautica Militare.

Il trasporto sanitario d’urgenza è stato attivato su richiesta della Prefettura di Sassari. La piccola, ricoverata al Santissima Annunziata, necessitava di cure specialistiche urgenti che sono state assicurate attraverso il trasferimento presso l'Ospedale "Bambino Gesù".

L’aereo è decollato dall’aeroporto di Alghero, durante il tragitto la neonata è stata assistita da un'equipe medica specializzata e accompagnata da un genitore. Una volta giunti a destinazione, è stata immediatamente trasferita in ambulanza al “Bambino Gesù”.

(Unioneonline)

