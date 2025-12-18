15 milioni di euro dalla Regione per chiudere la gestione liquidatoria del consorzio Zir di Predda Niedda a Sassari. Per il sindaco di Sassari, Giuseppe Mascia, “è un’ottima notizia, che va nella auspicata direzione di restituire quell’area alla città e alla sua comunità”. La proposta è arrivata in giunta grazie all’assessore regionale dell’Industria Emanuele Cani.

“Predda Niedda non può più essere vissuta come un corpo estraneo rispetto al resto della città, che nel frattempo gli è cresciuta intorno, e come una terra di nessuno in cui non valgono le stesse regole previste per gli altri quartieri di Sassari – continua Mascia – occorrerà attivare processi partecipativi attraverso cui definirne più precisamente funzioni, sviluppo, identità e conformazione, in un progetto che sia armonico e coerente, non conflittuale, con l’ambizione di restituire alla città storica la propria centralità non più fisica, ma residenziale, commerciale, culturale e comunitaria”.

Il primo cittadino fa una proposta alla giunta Todde: “Sediamoci subito attorno a un tavolo per ragionare delle risorse necessarie a quegli interventi urgenti per ripristinare livelli minimi di fruibilità a Predda Niedda – conclude il primo cittadino – è evidente che siamo pronti ad acquisire tutta quell’area e che abbiamo le idee chiare su cosa fare per annetterla alla città, ma è altrettanto lampante che per farci carico di una missione del genere abbiamo bisogno di stanziamenti straordinari, questa operazione non può essere fatta a danno delle casse comunali e del resto di Sassari”.

