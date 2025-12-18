Non solo sport ma una mattinata di socializzazione, di condivisione e divertimento. Domenica 20 dicembre, ore 10, Piazza Umberto I, nel centro di Porto Torres ritorna la Corsa di Natale, una camminata veloce o corsa che diventa linguaggio comune capace di unire persone, storie e fragilità diverse.

Con questo spirito si svolge l’evento organizzato dal Progetto Filippide Sardegna in collaborazione con il Comune di Porto Torres.

Il percorso è semplice e cittadino, un circuito di tre chilometri con partenza e arrivo nel cuore della città: Corso Vittorio Emanuele, la svolta in via Mare, di nuovo il corso, poi via Eleonora d’Arborea e via Sassari, prima di tornare in piazza. Un tracciato alla portata di tutti, pensato per essere condiviso.

Il Progetto Filippide è una realtà che da anni lavora con persone con autismo e disabilità intellettive e relazionali,utilizzando lo sport – e in particolare la corsa – come strumento educativo, terapeutico e di integrazione. È un’associazione sportiva dilettantistica affiliata alla Fisdir, nata a Roma vent’anni fa e attiva in Sardegna dal 2006, con sezioni autonome diffuse in tutta Italia.

Le iscrizioni si potranno effettuare direttamente in loco il giorno della gara I primi 100 iscritti riceveranno un pacco gara.La Corsa di Natale è un’occasione per vivere lo sport come strumento di inclusione, benessere e comunità, dove ognuno può partecipare

