Questa sera a Sassari, nella zona industriale e commerciale di Predda Niedda, qualcuno si è seriamente preoccupato dopo aver visto in un piazzale illuminato una macchina capovolta e danneggiata. Ma stavolta, malgrado le apparenze, non c'era alcun pericolo e nessun incidente, soprattutto nessun ferito. Si stava solamente girando in sicurezza uno spot per la polizia locale di Sassari.

Il set cinematografico è stato allestito dal regista e attore sassarese Alessandro Gazale e si chiama "Smart Zombie". Alla fine, dopo l'iniziale smarrimento, molti i curiosi, qualche piccolo problema alla circolazione, ma poi tutto è filato liscio come l'olio. Con grande soddisfazione dei protagonisti.

