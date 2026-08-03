È significativo che l'omaggio all'artista che viene ricordato quasi sempre come "Mister Volare" punti invece su un altro titolo. "Cosa sono le nuvole-Omaggio a Domenico Modugno" è il tributo proposto da Anna Maria Castelli giovedì in piazza Moretti a Sassari, a partire dalle 21.30.

"Cosa sono le nuvole" è la canzone scritta insieme a Pier Paolo Pasolini per l'omonimo cortometraggio che aveva come protagonisti Totò, Franco Franchi e Ninetto Davoli. E la serata si muoverà proprio tra i brani più celebri come "Nel blu dipinto di blu" e "Vecchio frac" e altri meno noti (oggi, non mezzo secolo fa) come "Dio, come ti amo" e "Tu sì 'na cosa grande". La cantante e attrice Anna Maria Castelli sarà accompagnata da Adriàn Fioramonti alla chitarra, Thomas Sinigaglia alla fisarmonica e Stefano Rapicavoli alla batteria.

Cosa sono le nuvole – Omaggio a Domenico Modugno nasce da un legame artistico che risale a trent’anni fa, quando Anna Maria Castelli e Stefano Rapicavoli, insieme a Stefano De Bonis e Amedeo Ronga, incisero Singing Modugno. Oggi quel percorso si rinnova grazie alla presenza del chitarrista argentino Adriàn Fioramonti e del fisarmonicista Thomas Sinigaglia, dando vita a una rilettura più matura, acustica e aperta all’incontro tra linguaggi differenti. Gli arrangiamenti attraversano il tango e la canzone latino-americana, il jazz, la canzone francese, il teatro-canzone e le tradizioni popolari italiane. Ne emerge un suono essenziale e mediterraneo, nel quale ciascun musicista porta il proprio patrimonio artistico e le caratteristiche del proprio strumento, restituendo le melodie di Modugno in una veste personale e contemporanea.

Il concerto chiude la rassegna World Music Festival curata dalla cooperativa Teatro e/o Musica.

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