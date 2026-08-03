Carla Di Quattro ha assunto nella giornata di oggi le funzioni di prefetta di Sassari. 61enne, originaria di Padova, laureata in giurisprudenza, ha superato il concorso per l’accesso alla qualifica di vice consigliere di prefettura nel 1990 e dall’8 aprile del 1991 ha lavorato negli uffici centrali del Ministero dell’Interno, assegnata alla Direzione Generale per l’Amministrazione Generale e per gli affari del personale. Viceprefetto aggiunto dal 17 giugno 2000, tre anni più tardi diventa Dirigente in posizione di staff come Consulente sull’ordinamento del personale dell’Ufficio Studi, pianificazione e politiche del personale della Direzione centrale per le risorse umane, nell’ambito del Dipartimento per le Politiche del personale dell’Amministrazione Civile e per le risorse strumentali e finanziarie. Viceprefetto nel 2004, assegnata al Ministero, dal 2007 svolge diversi incarichi nel Dipartimento per le politiche del personale, occupandosi di reclutamento e formazione, poi di gestione del personale civile delle prime due aree ed infine degli affari legali e contenzioso della carriera prefettizia.

Nel 2018 viene trasferita al Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione, come Capo dell’Ufficio Relazioni internazionali in diretta collaborazione con il Capo Dipartimento. Si occupa di cooperazione internazionale in materia di gestione della migrazione in area africana nonché di canali legali di ingresso in Italia di rifugiati e richiedenti asilo. In tale veste ha assicurato la rappresentanza dell’Italia in diversi consessi europei ed internazionali. Tra le attività espletate nel corso della carriera si ricordano quelle di Rappresentante del Capo del Personale nelle sedute della Commissione di disciplina del personale civile; di segretario, componente e presidente di diverse commissioni di concorso per l’assunzione di personale di vari profili nei ruoli civili ovvero di esperti in relazioni internazionali. Nel 2009 le è stata conferita l’onorificenza di Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana. Grande appassionata di lingue straniere, ne conosce cinque.

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