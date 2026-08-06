Tragedia a Porto Palmas. Stamattina, intorno alle 11.30, una donna di 70 anni è deceduta precipitando da una scogliera in località La Frana.

La donna, campana ma residente a Sassari, era insieme al figlio e al nipote quando ha perso l’equilibrio cadendo con violenza nonostante i tentativi del primo di fermarla. Sul posto sono subito intervenuti l’elisoccorso e un mezzo di base.

La donna, all’inizio cosciente, ha perso la vita davanti al medico per una probabile emorragia interna. Presenti anche la polizia di Stato e i carabinieri.

© Riproduzione riservata