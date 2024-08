L’esigenza di rafforzare ulteriormente i controlli stradali nella stagione estiva è, anche, correlata alla crescita costante di incidenti, specie a giugno, luglio, agosto e settembre, trend che si è confermato nei primi due mesi d’estate anche quest’anno.

Le attività della Polizia Locale di Sassari sono rivolte a preservare le fasce fragili dell’utenza stradale. Tra queste il controllo dell’uso corretto delle cinture di sicurezza e dei seggiolini per i più piccoli e gli accertamenti nel fine settimana delle condizioni psicofisiche dei conducenti. Il reparto motociclisti continuerà i suoi pattugliamenti per reprimere l’uso del cellulare alla guida.

L’uso dei cellulari rappresenta, statisticamente, il primo fattore scatenante gli incidenti stradali. Da gennaio a luglio sono state 417 le violazioni accertate per l’uso del cellulare alla guida, mentre sono stati 155 gli illeciti accertati per l’omesso utilizzo delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini.

Prosegue inoltre la campagna “Pedoni sicuri” che si fonda sulla prevenzione e repressione della sosta selvaggia che pregiudica la mobilità in sicurezza dei pedoni.

© Riproduzione riservata