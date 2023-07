Incidente ad altissimo rischio oggi sulla Sassari Alghero, due agenti della Polstrada in servizio sono finiti nella traiettoria di una utilitaria fuori controllo.

I poliziotti erano impegnati in un normale servizio sulla Statale 291, l’auto della Polstrada era posizionata in una piazzola di sosta, su un rettilineo.

Un automobilista, arrivato a velocità sostenuta, ha cercato di rallentare temendo di essere “inquadrato" dall'autovelox. Probabilmente l’utilitaria dell’uomo aveva le gomme lisce ed è finita direttamente nella piazzola di sosta, centrando in pieno l’auto della Polstrada.

Gli agenti erano a bordo e l’impatto è stato violento, ma per i poliziotti le conseguenze dell’incidente fortunatamente non sono state gravi. In ogni caso sono stati medicati dal personale di una ambulanza del 118. Per il responsabile dell’incidente, di Porto Torres, sono scattati tutti i provvedimenti previsti dalla legge.

© Riproduzione riservata