Scontro, questo pomeriggio a Sassari, tra un’automobile e Sirio. La collisione è avvenuta poco prima delle 16 lungo via Coppino e vicino a piazza Santa Maria, a pochi metri dal cavalcavia che conduce a Predda Niedda.

La dinamica è ancora in fase di accertamento da parte della polizia locale intervenuta in loco, ma un’ipotesi al vaglio, e ancora da dimostrare, sarebbe quella che vedrebbe il Range Rover svoltare per raggiungere il vicino distributore di benzina e finire contro il mezzo.

Inevitabile la collisione con la metropolitana di superficie che, per fortuna, viaggiava a bassa velocità e ha comunque spostato l’autovettura per qualche metro. Molto però lo spavento, anche per il conducente poi condotto al pronto soccorso per controlli di routine ma, in ogni caso, in buone condizioni. Intanto, come scritto, la Municipale sta indagando su quanto avvenuto.

