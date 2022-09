A Sassari due incendi in poche ore in via Padre Zirano, accanto alla stazione dei pullman. Praticamente nello stesso punto in cui martedì pomeriggio i vigili del fuoco avevano domato un rogo si è registrato un nuovo allarme.

Probabilmente per la grande mole di calore accumulata dall'incendio precedente hanno infatti preso fuoco alcune palme, molto alte.

Le fiamme si sono estese alle sterpaglie e sono dovuti intervenire ancora una volta gli uomini del 115, che hanno faticato non poco a spegnere il rogo, che si è acceso verso le 20.30 ed è stato spento verso le 22, grazie anche all'ausilio di autoscale e rinforzi. Ovviamente il fumo prodotto dalla combustione ha allarmato i residenti, ma non si è registrato alcun danno alle persone.

