Semaforo verde da parte della giunta di Sassari al progetto esecutivo da 1 milione e 120mila euro per lo spazio di Largo Monache Cappuccine. L’intento dell’esecutivo è farlo diventare un’area verde dedicata alla socializzazione, mettendo a correre la riqualificazione finanziata dal Pinqua, il Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare.

Trasformando così una zona che, al momento, appare degradata e stretta tra i due livelli diversi dello slargo e di via dei Corsi. Proprio questi ultimi saranno uniti da un raccordo attraverso una gradinata e una rampa, la pavimentazione di una parte dell’area, la sistemazione del verde nelle altre parti, l’illuminazione pubblica e gli impianti per la raccolta delle acque piovane. “L’intervento di riqualificazione è pensato come una vera e propria ricucitura urbana”, afferma l’assessora Patrizia Mercuri, titolare della delega alle Politiche abitative, settore cui è in capo la gestione del Pinqua. Riconnettere e riconvertire quindi, in particolare la parte finale di via dei Corsi che, su una parte presenta dei ruderi pericolanti, e diverrà uno spazio aperto e arioso.

“La nuova piazza costituita da aree pavimentate e sistemate a verde– continua Mercuri –garantirà un luogo di sosta alberato nel pieno centro della città”. Nei mesi scorsi i ricercatori del Comune di Sassari e della Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio per le province di Sassari e Nuoro hanno eseguito dei saggi di archeologia preventiva, confermando che l’area fa parte del nucleo fondante della città.

