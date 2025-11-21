Sassari ha una nuova garante dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. Il sindaco Giuseppe Mascia ha nominato per l’incarico Maria Antonietta Muroni, neuropsichiatra infantile dal 1988. La professionista è chiamata a «contribuire a promuovere azioni volte a incrementare la concreta conoscenza dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza nella città di Sassari, nonché la diffusione di una cultura basata sulla centralità di tali diritti in ogni ambito, comprese iniziative di sensibilizzazione pubblica sul tema dei diritti dei minorenni a partire dai servizi, progetti e iniziative» e a quanto stabilito dal relativo regolamento approvato da Consiglio comunale nel 2021.

