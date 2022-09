A Sassari situazione paradossale alle scuole elementari di via Washington, nel rione Monte Lepre, di fianco alla caserma dei carabinieri.

La scuola ad inizio anno scolastico si presenta all'esterno a dir poco disordinata e gli alunni, specialmente nei pressi dell'entrata di via Rockfeller, sono costretti a convivere con rifiuti abbandonati da troppo tempo, che però aumentano di anno in anno, lasciati lì dai soliti ignoti, senza che nessuno si sia preso la briga di portarli in discarica. Le mamme sono ovviamente imbufalite."Una cosa vergognosa che si trascina da troppo tempo - dicono in coro -. I nostri bambini sono costretti a convivere con rifiuti ingombranti e materiali da risulta”.

"Come l'anno scorso e due anni fa, ma ora è ancora peggio. La dirigente del plesso scolastico - continuano - ha segnalato più volte la grave situazione alle istituzioni, ma sinora inutilmente. Adesso non ci rimane altro che recarci in Comune per fare valere le nostre ragioni e soprattutto quelle dei nostri figli".

Argentino Tellini

