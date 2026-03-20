Un nuovo servizio di trasporto all’interno del cimitero di Sassari. Lo annuncia l’assessore ai Lavori Pubblici, Salvatore Sanna, illustrando gli obiettivi. “Migliorare l’accessibilità dell’area cimiteriale- afferma- e favorire una fruizione più agevole degli spazi da parte della cittadinanza, con particolare attenzione alle persone anziane, alle persone con disabilità e a chi presenta difficoltà motorie”. A introdurre l’upgrade la Servizi Cimiteriali Sassari, società in capo al Gruppo Altair che gestisce il cimitero per conto di Palazzo Ducale con l’intento di “facilitare gli spostamenti all’interno del cimitero, consentendo ai visitatori che ne abbiano necessità di raggiungere le sepolture dei propri cari in modo più semplice e sicuro”. Le persone che avranno fatto la prenotazione saranno accompagnati dal personale della società con un mezzo dedicato dall’ingresso del cimitero di viale Porto Torres fino alle aree di sepoltura da visitare. “L’iniziativa- riferisce il sindaco, Giuseppe Mascia -rappresenta un ulteriore passo verso una gestione dei servizi cimiteriali sempre più attenta ai bisogni della comunità e in particolare delle persone più fragili, contribuendo a rendere il cimitero uno spazio accessibile, inclusivo e pienamente fruibile da tutti”. .Il servizio sarà attivo dal lunedì al sabato, dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 16, e per prenotarlo, servirà chiamare in riferimenti della società con almeno 24 ore di anticipo rispetto all’orario desiderato. Contestualmente all’avvio del servizio, l’accesso con auto private all’interno dell’area cimiteriale sarà consentito esclusivamente ai possessori di contrassegno di invalidità.

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