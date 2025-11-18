Sarà eseguita giovedì a Sassari l’autopsia sul corpo di Giovanni Carta, deceduto lo scorso giovedì all’ospedale Santissima Annunziata.

Sulle circostanze della morte la sostituta procuratrice Erica Angioni ha aperto una inchiesta affidando al medico legale Franco Lubinu l’incarico per l’esame autoptico.

Il 91enne era stato portato in pronto soccorso dai figli sabato 8 per alcuni problemi intestinali e, a distanza di un giorno, i parenti avevano notato che l’uomo presentava delle ecchimosi e una ferita sull’arcata sopracciliare.

Il personale dell’ospedale aveva giustificato le lesioni con un presunto urto dato dal capo dell’uomo sulla sponda del letto, versione a cui i figli non hanno creduto ipotizzando invece che fosse caduto dalla barella. Ci sarebbe anche la registrazione in cui una persona del reparto Geriatria ammette la circostanza.

Nei giorni successivi, dopo che la tac aveva evidenziato un ematoma al cervello, Carta peggiora, versa in stato vegetativo e i figli presentano denuncia ai carabinieri, venendo a sapere poi che una radiografia aveva riscontrato due vertebre spezzate. Ora i familiari vogliono vederci chiaro e capire cosa sia successo al genitore.

