Controlli e chiusura del locale del centro storico di Sassari già "attenzionato" dalle forze dell'ordine negli ultimi giorni.

Dalle 20 di stasera polizia locale, Asl e Spresal hanno ispezionato gli spazi del ristorante, in corso Vittorio Emanuele, che, la scorsa settimana, aveva ricevuto un'altra verifica sempre dalla Municipale in quell'occasione supportata dai Nas.

Oltre una decina gli agenti impiegati sul posto per l'operazione che ha vissuto alcuni momenti di tensione.

In particolare quando una donna extracomunitaria ha inveito in inglese contro le forze dell'ordine. Il ristorante è stato chiuso ma non è chiara al momento la motivazione.

