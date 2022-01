Dopo la campagna di screening effettuata ieri e sabato, per gli studenti sardi oggi il rientro a scuola. Almeno in teoria. Nella pratica molti studenti delle scuole superiori isolane hanno deciso, in maniera autonoma o organizzata, di non rientrare in aula, allarmati dai casi di Covid degli ultimi giorni. Anche nel sassarese.

Nel capoluogo Sassari adesione massiccia allo sciopero in vari istituti superiori cittadini, come l'istituto Magistrale, l'Ipia, l’Istituto agrario e tecnico industriale.

Ma anche in provincia si registrano numerose defezioni, come all'Istituto Tecnico Fermi di Ozieri o al liceo scientifico Europa Unita di Porto Torres.

Gli studenti reclamano per la loro sicurezza un ritorno a scuola più morbido, con qualche settimana di Dad (didattica a distanza) per evitare - a loro dire - ulteriori contagi. Probabilmente questa forma di protesta continuerà nei prossimi giorni.

