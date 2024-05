Miniescavatore si ribalta a Sassari di fronte alle magistrali in pieno centro. Per cause ancora da accertare il mezzo è finito, intorno alle 12, in una buca mentre l'operatore era alla guida.

Per fortuna l'uomo non ha riportato alcuna ferita.

Sul posto si stava lavorando per realizzare un'opera monumentale dedicata ai presidenti della Repubblica Antonio Segni e Francesco Cossiga voluta dal Comune e a cura dell'assessorato ai Lavori Pubblici. Per gli accertamenti del caso sono accorsi in loco gli agenti della polizia municipale.

© Riproduzione riservata