Il presidente uscente della Autorità del sistema portuale del Mare di Sardegna, Massimo Deiana, ha inaugurato, questa mattina, il nuovo Centro servizi portuale, l’edificio che ospitava l'ex Mercato ittico nella banchina della Teleferica del porto commerciale di Porto Torres. Presenti le autorità istituzionali e militari e la famiglia di Monica Acozzi, una delle dipendenti facente parte dello staff della Port Authority di Porto Torres.

Un intervento finanziato con risorse pari a 2 milioni e 752.000 euro. La riqualificazione dello stabile che andrà ad ospitare gli uffici dell’Autorità di sistema portuale del mare di Sardegna, ha interessato la sistemazione interna dei locali, il completamento delle finiture e degli impianti, la realizzazione della copertura, delle pareti e l’adeguamento della gradinata della sala originariamente destinata alle aste del mercato ittico e riconvertita a sala conferenze.

Internamente il progetto prevede la suddivisione dell’edificio in quattro aree: uffici della Port Authority, una sala conferenze da 170 posti e un centro servizi da adibire a uffici. La parte nord della struttura, infine, potrà essere destinata, in futuro, a mercato ittico, con la previsione di una sala centrale, area per celle frigorifere, una cucina, depositi, uffici, servizi igienici e locali tecnici.

Il presidente Deiana ha effettuato un sopralluogo nell'area portuale dove sono in corso i diversi lavori di riqualificazione, dagli Alti fondali all'Antemurale di ponente, dal Travel lift ai centri di security.

