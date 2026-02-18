Strage e procurato allarme. Sono queste le ipotesi di reato formulate contro il 43enne sassarese che, ieri notte a Sassari, ha minacciato di farsi saltare in aria con una bombola di gas in corso Pascoli.

La polizia di Stato ha ricevuto la segnalazione dal 112 intervenendo con la squadra Volanti in breve tempo. Un'operazione complessa e rischiosa avvenuta in un complesso di pertinenza Area e dove abitano diverse famiglie.

Gli agenti sono riusciti ad arrestare l'uomo, condotto poi in carcere a Bancali.

