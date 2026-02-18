La società di calcio femminile Real Sunservice Asd, nel perseguire la sua mission rivolta al sociale, ha voluto, nella giornata per eccellenza dedicata all’Amore, il 14 febbraio, dare il proprio contributo per combattere la violenza sulle donne, la mancanza di rispetto nei loro confronti, la tutela dei diritti civili e della parità di genere ed all’amore nella sua forma più universale. Lo ha fatto sabato a Castelsardo, mettendo intorno ad un tavolo otto relatori, ognuno per esperienza, professione ed impegno sociale diversi, ma che assieme sono riusciti ad evidenziare uno spaccato della nostra società contemporanea che forse non conosciamo fino in fondo.

Nei locali della discoteca Vogue Disco a Castelsardo, in un dibattito dal titolo “Il calcioperledonne! Noncalci alledonne”, coordinato dal collaboratore per le relazioni esterne della Real Sunservice, Gavino Gaspa, si sono alternati gli interventi della sindaca del borgo turistico, Maria Lucia Tirotto che , oltre al saluto istituzionale, ha voluto ringraziare la Real Sunservice per il nobile impegno sportivo e sociale che la società e le sue atlete stanno portando avanti. La sindaca ha posto l’attenzione sui buoni risultati che, pur con i modesti mezzi a disposizione, il settore dei servizi sociali della sua Cittadina sta ottenendo nel difficile compito di combattere il disagio e la povertà sociale. L’avvocata penalista Sara Dettori, specializzata nel Diritto di famiglia, ha svolto i suoi interventi declinando le varie forme di violenza: fisica, psicologica ed economica. Evidenziando, inoltre, il comportamento dell’uomo aggressivo e violento, sviscerando le cause, le situazioni, le contingenze che si intersecano in un rapporto di coppia o incidentale, che sfocia poi in aggressioni e costrizioni ad una vita di frustrazioni e perdita di dignità. Piera Maricca, educatrice professionale dei Servizi Sociali del comune di Porto Torres, si è soffermata soprattutto sul ruolo delle Pubbliche Amministrazioni e sui tantissimi servizi nati per combattere il disagio delle varie forme di violenza.

Nel prosieguo del suo intervento, ha messo in evidenza che, purtroppo, il fenomeno della violenza domestica e non solo, segna numeri ben più alti di quelli che vengono denunciati, a causa della permanenza di una forma di omertà, di paura e di vergogna personale. Salvatore Fresu, presidente Associazione GianniFresu ed arbitro di calcio, ha concentrato i suoi interventi sul ruolo delle associazioni di volontariato e quanto quest’ultime possono fare molto per allontanare adolescenti e soggetti a rischio, da strade che portano al degrado sociale ed all’imbruttimento della persona. Tino Serra, presidente Volley Mare Sport di Castelsardo, ha parlato delle similitudini tra lo sport del calcio e quello della pallavolo, in materia di impegno sociale e di formazione culturale dei giovani atleti in materia di Rispetto, sia dell’avversario, ma anche della Persona in genere. Valentina Sanna, dirigente Centro Storico Volley di Castelsardo, ha messo l’accento su quanto lo sport della Pallavolo sia stato fondamentale nella sua crescita come donna e come atleta. Maria Francesca Fantato, fondatrice dell’Associazione Noi Donne 2005 ed Assessora al Comune di Sassari, ha ripercorso nei suoi interventi le motivazioni e le azioni che hanno portato alla costituzione della loro associazione. Infine Natali Shaheen, calciatrice Real SunService ASD, palestinese ed ex calciatrice della nazionale di calcio femminile della Palestina. La testimonianza dell’atleta proveniente da una terra oppressa e da sempre militarizzata, ha fatto vibrare i cuori di tutti i partecipanti alla tavola rotonda: l’assenza di diritti che il popolo Palestinese ha subito e sta ancora subendo, i sacrifici inenarrabili e le umiliazioni sopportati da una bambina che ha il solo torto di voler fare dello sport.

