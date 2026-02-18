Il furto
18 febbraio 2026 alle 13:26aggiornato il 18 febbraio 2026 alle 13:26
Sassari: ruba un’auto, poi inseguito dalla polizia va sbattere e fugge a piediÈ accaduto in piazza Sant’Antonio, nel centro storico
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Inseguimento a Sassari tra una volante della polizia e un uomo a bordo di una Fiat rubata.
Il ladro, poco prima delle 13, è andato a sbattere in piazza Sant'Antonio, nel centro storico, contro il cordolo del marciapiede per poi darsi alla fuga a piedi.
Sul posto la dirigente delle Volanti Virginia Martinazzi e la Scientifica.
© Riproduzione riservata