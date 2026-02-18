Inseguimento a Sassari tra una volante della polizia e un uomo a bordo di una Fiat rubata.

Il ladro, poco prima delle 13, è andato a sbattere in piazza Sant'Antonio, nel centro storico, contro il cordolo del marciapiede per poi darsi alla fuga a piedi.

Sul posto la dirigente delle Volanti Virginia Martinazzi e la Scientifica. 

