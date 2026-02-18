Un evento unico quello in programma all’aeroporto di Alghero nella notte tra sabato 21 e domenica 22 marzo: la pista del terminal si trasformerà in un tracciato di solidarietà. Torna infatti Alguerunway 2026, gara podistica non competitiva di 5 e 10 chilometri che unisce sport, territorio e impegno sociale in una cornice assolutamente inedita. Promossa da Alguerunners Asd in collaborazione con Sogeaal, la società di gestione dello scalo e con il patrocinio del Comune di Alghero, della Fondazione Alghero e della Asl n. 1 di Sassari, la manifestazione rappresenta un’esperienza unica per il territorio del Nord Ovest Sardegna.

Non si tratta soltanto di correre lungo una pista di volo illuminata nella notte, ma di una iniziativa benefica. Il ricavato dell’evento, al netto delle spese organizzative, sarà infatti devoluto al reparto di Pediatria dell’ospedale Civile di Alghero, con l’obiettivo di sostenere progetti, attività e nuove dotazioni a beneficio dei piccoli pazienti e delle loro famiglie.

Alguerunway, spiegano gli organizzatori, nasce da un’idea semplice ma ambiziosa: trasformare lo sport in uno strumento concreto di partecipazione e responsabilità sociale. Il progetto assume inoltre una valenza educativa, coinvolgendo le scuole primarie cittadine in un percorso didattico dedicato ai temi dell’ambiente e della sostenibilità. «Correre insieme, quando lo si fa per un obiettivo condiviso, può davvero fare la differenza», è questo lo spirito che anima Alguerunway, evento aperto a tutti i maggiorenni in possesso di certificato medico agonistico o non agonistico. Le iscrizioni sono aperte fino al 7 marzo al link ufficiale dell’evento: https://www.endu.net/it/events/alguerunway/.

