Il dramma
18 febbraio 2026 alle 15:53
Sassari, 55enne trovato morto in via DonizettiLa scoperta nel quartiere di Santa Maria di Pisa: l'ipotesi più probabile è che la persona abbia perso la vita per un abuso di droga
Trovato morto a Sassari in via Donizetti. L'uomo, 55enne, è stato scoperto senza vita vicino alla fermata di Sirio nel quartiere di Santa Maria di Pisa.
Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il 118 che hanno soltanto potuto constatare il decesso. L'ipotesi più probabile è che la persona abbia perso la vita per una overdose.
Il magistrato di turno non ha disposto l'autopsia sul corpo.
