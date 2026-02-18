Trovato morto a Sassari in via Donizetti. L'uomo, 55enne, è stato scoperto senza vita vicino alla fermata di Sirio nel quartiere di Santa Maria di Pisa.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il 118 che hanno soltanto potuto constatare il decesso. L'ipotesi più probabile è che la persona abbia perso la vita per una overdose.

Il magistrato di turno non ha disposto l'autopsia sul corpo.

