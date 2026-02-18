Il cammino di avvicinamento ai Focs de Sant Joan 2026 entra nel vivo con largo anticipo. Venerdì 20 febbraio, alle 18, nella sala conferenze della Fondazione Alghero al Quarter, è in programma il sorteggio della terza edizione del “Palio di Sant Joan di Vela Latina”, uno degli appuntamenti più attesi del calendario di giugno.

La competizione, inserita nelle giornate dei Focs de Sant Joan e organizzata dalla Pro Loco Alghero, vedrà sfidarsi quartieri e borgate cittadine nello specchio acqueo della rada di Alghero. Protagoniste assolute saranno ancora una volta le tradizionali vele latine, simbolo della cultura marinara locale. Dal sorteggio di venerdì scaturiranno gli abbinamenti tra imbarcazioni, colori e territori: ogni quartiere e ogni borgata avrà la propria vela latina e un colore distintivo che accompagnerà equipaggi e sostenitori fino alla regata di giugno. All’appuntamento prenderanno parte autorità e rappresentanti delle realtà partecipanti. Il percorso proseguirà a maggio con la consegna ufficiale degli stendardi agli equipaggi, alla presenza delle stesse imbarcazioni che solcheranno il mare durante il Palio. L’evento è promosso dalla Pro Loco Alghero insieme alla Lega Navale Italiana -Sezione di Alghero, all’ASD Il Marinaio e al Comitato della Pietraia, con il sostegno del Comune di Alghero, di Alghero Turismo, della Regione Autonoma della Sardegna, del Parco Naturale Regionale di Porto Conte, della Camera di Commercio IAA di Sassari, del Consorzio Porto di Alghero, del Banco di Sardegna e dell’Assessorato al Turismo regionale, nell’ambito del circuito Salude & Trigu.

Le tappe verso i Focs sono ufficialmente iniziate. La sfida tra quartieri è pronta a prendere il largo.

© Riproduzione riservata