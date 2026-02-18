Mezzo milione di euro per garantire l’efficientamento dell’illuminazione pubblica nel Comune di Bono.

I finanziamenti, circa 498mila euro, arrivano dall’assessorato regionale ai Lavori Pubblici rappresentato da Antonio Piu, che su cento istanze avanzate ha inserito al nono posto della graduatoria del bando “Efficientamento energetico” la richiesta dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Michele Solinas. «Continuiamo a reperire risorse, attraverso la partecipazione ai bandi, garantendo così un importante risparmio di risorse per le casse comunali», ha detto il primo cittadino.

«Un particolare ringraziamento all’ufficio tecnico comunale nella persona del responsabile Giuseppe Era e al progettista Gianni Sale per aver a seguito di attenta valutazione individuato la priorità dell’intervento e redatto l’elaborato progettuale».

I fondi serviranno per efficientare la linea di illuminazione pubblica con nuovi pali che verranno installati nelle zone di maggiore criticità del paese, interventi in grado di garantire maggiore sicurezza e decoro alle vie interessate.

