Niente acqua lunedì 15 settembre a Sassari nei quartieri di Porcellana e Piandanna. Abbanoa comunica che, in quella giornata, è in programma il collegamento della nuova condotta in via Tavolara. L’opera rientra nei lavori dell’appalto relativo a “Interventi finalizzati alla riduzione delle perdite idriche e distrettualizzazione delle reti in 15 Comuni della Sardegna”. 42 i milioni provenienti dal Pnrr ottenuti da Abbanoa per l’isola, oltre 6,6 milioni a Sassari per la sostituzione integrale di più di 7 chilometri di condotte.

La condotta di via Tavolara riveste un carattere di particolare rilevanza poiché costituisce una delle dorsali principali del sistema di distribuzione della città di Sassari. Per l’esecuzione dei lavori di lunedì sarà necessario sospendere l’erogazione sulla condotta distributrice dalle 8.30 fino al completamento delle operazioni, stimato per le 19.30: previste temporanee interruzioni e cali di pressione nei quartieri di Porcellana e di Piandanna.

Nel corso dell’intervento via Tavolara sarà interdetta al traffico automobilistico. Oltre a via Tavolara sono interessate da questo appalto le vie Binna, Satta Branca, Roth, Guarino, Riccio, Gramsci, Monte Grappa, Deffenu, IV novembre, Turati, Matteotti, Principe di Piemonte, Principessa Maria, Bruno, Cordedda, Principessa Mafalda, Einaudi, Copenaghen, Lu Regnu, De Martini, Lenci, Amudsen, Era, Spanu Satta, Cordella, Tirso, Lago di Baratz Pigafetta, Cadamosto, Gorizia, Savoia, Luna e Sole, Vittorio Veneto, Binna, Biasi, viale Trento, viale Mameli, viale Caprera, piazza Santa Maria e piazza D’Armi.

Tutti gli interventi mirano alla riqualificazione della rete idrica da realizzare mediante una serie di interventi di sostituzione o dismissione di condotte in base all’indice di criticità oppure di condotte di diametro insufficiente o materiale inadeguato.

L’obiettivo è una maggiore razionalizzazione del funzionamento dell’intero sistema idrico al servizio della città con una diminuzione delle dispersioni.

