Lavori a Sassari lungo la provinciale che costeggia il litorale di Platamona. Si tratta di interventi eseguiti dalla Multiss e che riguardano marciapiedi a raso, strisce pedonali, semafori per i pedoni e uno scivolo per facilitare l’accesso al marciapiede rialzato di via Oreste Pieroni.

Le operazioni erano necessarie per garantire la sicurezza di chi usufruirà del nuovo parcheggio gratuito realizzato all’interno della Camp Site International.

Lì dove, grazie all’accordo del Comune con il rappresentante legale della società, Paolo Antonio Cansella, saranno disponibili 50 posti auto gratuiti, tutti i giorni di agosto e settembre dalle 9 alle 19.30 sino a esaurimento degli stalli disponibili.

L’unico vincolo previsto nella proposta è che i fruitori del servizio siano gli stessi della spiaggia di Platamona e dei servizi ricettivi presenti nel litorale.

