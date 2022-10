Una vecchia tubazione in metallo in un cortile abbandonato di via delle Croci, zona San Pietro di Sassari. Sembra incredibile, ma questa è da anni la dimora di alcuni senza tetto.

"Per tanti mesi ci ha abitato un uomo - racconta una residente -. Sempre molto gentile, cercava lumache e poi le vendeva, talvolta bussando alla mia porta. Poi non l'ho più visto".

Ora è la volta di una donna, che frequenta la tubazione da qualche settimana. Qualche coperta come misero giaciglio, qualche indumento per proteggersi. Come compagnia la miseria, la disperazione, la solitudine. Talvolta anche l'indifferenza delle istituzioni.

(Foto Tellini)

A Sassari sono diversi i senza fissa dimora. Qualcuno dorme sulle panchine. C'è chi invece occupa vecchi edifici. Come il disoccupato 54enne di Tottubella (frazione di Sassari), sfrattato dall'Amministrazione comunale da un proprio stabile inutilizzato, che l'uomo occupava da anni e che ora è costretto a vivere in una piccola tenda in un marciapiede.



