Tantissimi libri per arricchire il patrimonio della biblioteca scolastica, ma anche puzzle, vari giochi di società e un ventilatore. Sono soltanto alcuni degli ultimi doni consegnati dalla Polizia locale di Sassari nei giorni scorsi.

A privati cittadini e a famiglie in stato di necessità sono arrivati capi di abbigliamento e scarpe. Alle case famiglia e nelle comunità per minori sono state, invece, regalate due macchine da cucire nuove, un biliardino, altri giochi di società, un divano letto, un seggiolino per bambini piccoli, vari prodotti per la pulizia della casa, due cassettiere, alcune lampade da camera, skate, pattini, ginocchiere, caschetto e paragomiti, e varie sedie. Nella chiesa dei Cappuccini sono stati consegnati due televisori per le famiglie dei profughi arrivati in città. I beni sono stati consegnati sempre in base alle necessità riscontrate.

Il Comando della Polizia locale organizza tra i propri dipendenti, senza soluzione di continuità, durante tutto l’anno, raccolte di doni da distribuire alle famiglie di Sassari, attraverso strutture presenti nel territorio, come scuole e parrocchie. Gli agenti che lavorano ogni giorno a contatto con le persone, nei quartieri cittadini, non soltanto svolgono un’attività rivolta a garantire la sicurezza, ma osservano, ascoltano, si fermano a parlare e a confrontarsi. “Un modo per cogliere, silenziosamente e con estremo tatto – spiegano dal comando – anche le esigenze di chi magari ha delle necessità e non ha il coraggio di chiedere aiuto”.

