Migliaia di persone a Sassari in memoria di un giovane scomparso. Grazie a un weekend di musica ed esibizioni in via Amundsen, quartiere di Latte Dolce, promosso da Cristian Desole, fratello di Sandro, deceduto 6 anni fa.

Da Maria Giovanna Cherchi ai Bertas la rassegna, appena conclusasi sotto l'egida del circolo Renzo Laconi da Cristian, ha rappresentato una rinascita per il rione, richiamando “un popolo” eterogeneo.

«Vengono qui anche dai paesi, oltre che dagli altri quartieri - dichiara Cristian, organizzatore dell’evento da 5 anni - Ormai vedo un grande attaccamento».

Partecipano pure gli ultra80enni, che possono usufruire così, in maniera gratuita, di una vita sociale e culturale in una zona dove se ne vede poca ed è spesso dimenticata dalle istituzioni. «Qui arrivano persone che altrimenti non uscirebbero mai e magari assistono alle performance dalla finestra di casa».

All’ultima delle serate, tutte introdotte da Valeria Ganadu, erano presenti pure il sindaco Giuseppe Mascia e buona parte della sua giunta che, in questo modo, hanno confermato l’intento di avvicinarsi alla cittadinanza sassarese.

«Gliel’ho chiesto io di esserci, affinché vedesse cosa siamo riusciti a fare da soli, senza l’aiuto di nessuno». Contando soprattutto sulla memoria di Sandro, «come se fosse ancora tra noi, a essere sempre l’amico di tutti».

