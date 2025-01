Un'azione a tutto campo. È quella della polizia locale di Sassari che stamattina, nel Comando di via Carlo Felice, ha presentato il bilancio di un anno di attività.

«Il corpo della polizia - spiega il sindaco Giuseppe Mascia - rappresenta un settore strategico per la nostra amministrazione comunale, come ha dimostrato garantendo la sicurezza durante gli eventi delle festività».

Il nodo che emerge, in tutta la sua drammaticità, è quello degli incidenti stradali. «1356 quelli che abbiamo rilevato - riferisce il comandante della Municipale Gianni Serra - 488 con lesioni, 21 i pedoni con lesioni gravissime e 2 purtroppo i decessi registratisi».

Quasi l'80% degli incidenti è avvenuto in condizioni di tempo sereno, causato per il 90% dalla distrazione. In questo senso si segnalano le 718 sanzioni per l'uso del cellulare alla guida, 76 le denunce perché i conducenti erano sotto l'effetto dell'alcol, 36 perché sotto effetto di stupefacenti. Oltre 112mila le automobili in circolo nel capoluogo turritano, quasi una per abitante, e il maggior numero di incidenti, come sempre, ha avuto come scenario Predda Niedda. Tra i nuclei specialistici si staglia quello ambientale con 4774 controlli e l'aumento del 200 per cento delle comunicazioni di reato. Serra mette in rilievo le operazioni legate alla polizia giudiziaria, con 353 deleghe di indagine del pubblico ministero «a dimostrare», sottolinea, «la crescente fiducia della procura nei nostri confronti».



© Riproduzione riservata