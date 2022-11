La fiamma della speranza per avere una nuova Caserma provinciale dei Vigili del Fuoco è stata spenta dalla Giunta di Sassari. Verrà infatti destinata alla realizzazione di un campo da rugby l'area di 12.320 mq denominata “Casaggia”, tra i quartieri periferici di Latte Dolce e Sant'Orsola, individuata dal precedente sindaco Nicola Sanna, che aveva anche sottoscritto una convenzione con l'allora comandante provinciale dei Vigili del Fuoco Franco Mario Falbo per la concessione in comodato d’uso gratuito del terreno comunale.

La Giunta dell'attuale sindaco Nanni Campus ha deliberato oggi “l’avvio di un procedimento esplorativo mediante avviso pubblico finalizzato a verificare l'esistenza di soggetti che abbiano interesse ad utilizzare il terreno comunale sito in Sassari loc. “Casaggia”, distinto al catasto terreni al foglio 85 mappale 311, da destinare ad impianto sportivo di rugby”.

E dire che per realizzare la caserma era previsto nella convenzione di cinque anni fa un finanziamento interamente a carico delle “opere pubbliche nazionali” per una cifra di circa 20 milioni di euro. Un'opera giudicata necessaria per dare nuovi locali e anche una collocazione ideale per i circa 600 vigili del fuoco, compresi elicotteristi, portuali e sommozzatori, che coprono il territorio provinciale. Invece la caserma resta per ora (e chissà per quanto) nel vecchio edificio tra via Duca degli Abruzzi e via Fermi.

Nove mesi fa il consigliere comunale Mariolino Andrìa aveva rivolto un'interpellanza all'attuale sindaco Campus, anche in qualità di presidente della Rete Metropolitana, chiedendo lumi sulla convenzione e la destinazione dell'area. Il mistero è stato risolto. Ma i vigili del fuoco non saranno certo contenti.

