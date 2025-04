Sassari al 2° posto in Italia per numero di consensi espressi per la donazione degli organi. Si tratta del 72,2% dei cittadini che hanno dato il proprio assenso nel 2024 contro appena il 22,8% dei no. E l’indice del dono- che misura il rapporto tra consensi e dinieghi- si attesta sul valore di 70,38, tra i più alti nella penisola. Per promuovere la causa, in occasione della Giornata nazionale della donazione degli organi, in programma l’11 aprile, il coordinamento ospedaliero procurement dell’Aou di Sassari promuove una campagna di sensibilizzazione che si protrarrà per tutto il mese in corso, tra testimonianze, storie di donazione di trapianto ed eventi per spiegare come divenire donatore.

In questo senso sono già iniziati alcuni interventi nelle scuole superiori cittadine, tra cui il liceo Spano di Sassari, con l’iniziativa “Donare è una scelta naturale” promosso proprio dal Cop dell’Azienda ospedaliero-universitaria. «Il risultato ottenuto da Sassari è motivo di grande orgoglio per tutta la comunità– riferisce la dottoressa Paola Murgia, responsabile del Cop dell’Aou di Sassari –ma è anche uno stimolo a continuare a lavorare sull’informazione e sulla consapevolezza. Donare è un gesto naturale che salva vite e racconta il valore della solidarietà umana».

Anche i giocatori della Torres calcio sono stati testimonial della campagna di sensibilizzazione, indossando una maglietta con la scritta “Il trapianto è vita” prima dell’ultima partita casalinga di domenica scorsa. «Il Cop ha la funzione di coordinare l’attività ospedaliera di donazione e prelievo di organi e tessuti a scopo di trapianto terapeutico– ha sottolineato la dottoressa Murgia - Ha un ruolo di governo clinico dei processi donativi e di coordinazione della fase operativa degli eventi. Il personale del Cop opera in stretto contatto con il Centro regionale trapianti». Il Cop si trova si trova all’ingresso dell’ospedale Santissima Annunziata in via Enrico de Nicola a fianco al Cup, al primo sotto piano. E’ aperto dal lunedì al sabato dalle ore 8 alle ore 20.

