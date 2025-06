La Asl di Sassari cerca medici per attivare la Guardie turistiche di Alghero, Castelsardo, Platamona,Stintino, Valledoria.

Vista la scarsità di medici che, in seguito a bando regionale pubblicato da Ares, hanno dato disponibilità per la copertura di incarichi provvisori di assistenza sanitaria nelle località turistiche del nord ovest Sardegna, è stata pubblicata in questi giorni una manifestazione di interesse rivolta ai medici volta a reclutare professionisti che, come lo scorso anno, consentano di garantire l'assistenza sanitaria delle località turistiche del nord ovest dell’Isola.

Il progetto prevede l’attivazione di un servizio stagionale di assistenza a bassa intensità di cure per gli utenti non residenti nel territorio dell’Asl n. 1, per un periodo che va dal 1 luglio al 15 settembre 2025, con attività assistenziale garantita all’interno degli ambulatori delle località turistiche dal lunedì alla domenica, dalle ore 8 alle ore 20.

C’è tempo sino al 24 giugno per manifestare la propria disponibilità inviando una pec all’indirizzo selezionipubbliche@pec.aslsassari.it.

Nel frattempo, con le disponibilità pervenute dal bando Ares, gli uffici del Distretto socio sanitario stanno lavorando per attivare entro la fine di giugno due delle cinque guardie turistiche previste, che verranno in seguito potenziate con l’arrivo dei nuovi medici.

Inoltre, grazie alla collaborazione tra la Asl di Sassari, il comune di Porto Torres, la Capitaneria di Porto, dall’Agenzia Conservatoria delle Coste, l’Ente Parco dell’Asinara e il Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta (Cisom), sono stati attivati i due ambulatori sull’Isola dell’Asinara per garantire un servizio di primo soccorso sanitario per la popolazione e i turisti che frequentano l’isola.

