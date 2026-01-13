Una settimana dedicata alla festa di Sant’Antonio Abate. Il Padre del Monachesimo, che assiste i poveri, i sofferenti, protettore degli animali e patrono dei pasticceri della provincia, verrà celebrato nella chiesa a lui dedicata di via Aurelio Saffi, conosciuta anche come chiesa dei Servi di Maria. Gestito dall’omonima Arciconfraternita l’edificio sacro inizierà le celebrazioni con il triduo, in programma da mercoledì a venerdì, in cui il sacerdote inviterà a onorare Sant’Antonio Abate.

Sabato 17 è prevista invece la cerimonia solenne a cui parteciperanno i pasticceri della provincia di Sassari e gli ospiti e volontari della Casa Famiglia Sant’Antonio abate di Padre Salvatore Murittu. Tutte le celebrazioni del triduo e della festa saranno animate con solenni canti liturgici dai componenti dell’Arciconfraternita dei Servi di Maria guidati dal Priore Mario Dau.

© Riproduzione riservata