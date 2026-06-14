Il rogo
14 giugno 2026 alle 18:01
Sassari, incendio nel quartiere Sant'Orsola: vegetazione a fuoco vicino alle caseVigili del fuoco, barracelli e forestale hanno impiegato oltre un’ora per fermare le fiamme
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Paura oggi a Sassari per un incendio nel quartiere di Sant’Orsola. Le fiamme si sono sprigionate nel pomeriggio in un tratto esteso di vegetazione in via Spanu Satta e si è temuto che il fuoco potesse arrivare fino alle case.
Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i barracelli e la Forestale. Per spegnere il rogo gli operatori hanno impiegato oltre un’ora arrestando l’avanzata delle fiamme. Ancora incerte le cause.
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