Paura oggi a Sassari per un incendio nel quartiere di Sant’Orsola. Le fiamme si sono sprigionate nel pomeriggio in un tratto esteso di vegetazione in via Spanu Satta e si è temuto che il fuoco potesse arrivare fino alle case.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i barracelli e la Forestale. Per spegnere il rogo gli operatori hanno impiegato oltre un’ora arrestando l’avanzata delle fiamme. Ancora incerte le cause.

© Riproduzione riservata