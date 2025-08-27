Incendio dopo pranzo nel quartiere di Latte Dolce a Sassari. In via Leoncavallo, attorno alle 14, si sono levate alte delle fiamme dai rovi presenti nella parte alta della strada.

Rogo subito segnalato dai residenti e che si stava sviluppando non lontano dal campo di calcio della società del rione. I vigili del fuoco sono intervenuti in breve tempo domando le fiamme ed estinguendole.

Non sarebbe la prima volta che si verifica un incendio in quell’area creando una situazione di pericolo anche per la folta vegetazione presente. Da capire se il rogo sia stato accidentale o doloso.

