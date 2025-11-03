vigili del fuoco
03 novembre 2025 alle 12:34aggiornato il 03 novembre 2025 alle 13:16
Sassari, va a fuoco l’asciugatrice: fiamme in un appartamento a Monte RoselloIl rogo questa mattina in una palazzina in via Romangia. Non si registrano feriti
Vigili del fuoco al lavoro stamattina a Sassari, per un incendio scoppiato in una palazzina in via Romangia, nel quartiere Monte Rosello. Il rogo sarebbe partito da un’asciugatrice.
Il pronto intervento dei vigili del fuoco ha limitato i danni impedendo alle fiamme di estendersi. Sul posto anche i carabinieri della Compagnia di Sassari. Non risultano persone ferite o intossicate.
