Vigili del fuoco al lavoro stamattina a Sassari, per un incendio scoppiato in una palazzina in via Romangia, nel quartiere Monte Rosello. Il rogo sarebbe partito da un’asciugatrice.

Il pronto intervento dei vigili del fuoco ha limitato i danni impedendo alle fiamme di estendersi. Sul posto anche i carabinieri della Compagnia di Sassari. Non risultano persone ferite o intossicate. 

