Un uomo è stato arrestato a Sassari per detenzione abusiva di armi. Gli agenti delle Volanti sono intervenuti nei giorni scorsi in via Padre Luca, dopo la segnalazione di un alterco tra tre persone.

Una di queste si era allontanata minacciando gli altri due presenti, i quali una volta tornati a casa hanno notato un’autovettura che si aggirava vicino all’ingresso, facendo manovre pericolose e accelerazioni improvvise.

Sul posto sono arrivati i poliziotti e l’uomo al volante, appena li ha visti, ha cambiato direzione per eludere il controllo. Dopo un breve inseguimento, si è fermato all’alt: identificato e perquisito, aveva con sé una pistola con due colpi nel caricatore.

L’indagato, che inoltre era sprovvisto di patente e assicurazione, è stato tratto in arresto.











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