Droga ed esplosivo. È quanto hanno scoperto i carabinieri, ieri mercoledì 18 febbraio a Sassari, a casa di un giovane, arrestato in flagranza di reato perché ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, utilizzo o somministrazione di farmaci o altre sostanze al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti, ricettazione e detenzione di materiale esplodente e/o confezionamento di ordigni.

L’indagato era nel mirino dei militari dell’Arma che, una volta entrati nella sua abitazione, hanno trovato riscontro ai loro sospetti. In casa hanno rinvenuto 158 grammi di cocaina, 655 grammi di marijuana, 25 confezioni di sostanze dopanti vietate, un ordigno artigianale (tipo bomba carta), una pistola a gas, priva del tappo rosso, e una somma in contanti pari a 625 euro ritenuta provento attività illecita di spaccio, oltre a vario materiale utilizzato per il confezionamento.

L’ordigno è stato fatto brillare in una cava lontana da Sassari, tutto il materiale è stato messo sotto sequestro, e il giovane portato in carcere a Bancali in attesa dell’udienza di convalida.

