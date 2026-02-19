Dura presa di posizione del gruppo consiliare di Forza Italia contro l’operato della Giunta di Alghero guidata dal sindaco Raimondo Cacciotto. I consiglieri Marco Tedde, Giovanna Caria, Antonello Peru, Lina Bardino e Nina Ansini parlano di «inerzia e inadeguatezza» nella gestione delle opere pubbliche e delle manutenzioni cittadine.

«Dopo due anni di amministrazione - dichiarano gli azzurri - la città presenta un quadro sempre più preoccupante: strade dissestate, marciapiedi pericolosi, manutenzioni ordinarie inesistenti, cantieri fermi e opere pubbliche ereditate dalla precedente amministrazione che non registrano avanzamenti significativi».

Nel mirino finiscono anche le recenti rassicurazioni dell’assessore alle Opere Pubbliche Francesco Marinaro.

«Non sono bastate le inopportune rassicurazioni durante l’ultimo Consiglio comunale sullo stato delle opere ereditate - spiegano - perché di nuove non se ne vede traccia. Gli algheresi assistono quotidianamente al peggioramento del manto stradale, all’assenza totale di manutenzioni e a promesse cadute nel vuoto».

Secondo i consiglieri di Forza Italia «non si può continuare a vivere di rendita su opere programmate e finanziate in passato senza avviare nuove progettualità e senza garantire almeno l’ordinaria manutenzione del patrimonio pubblico». Quella del gruppo di opposizione è una «centusa politica netta e senza ambiguità - concludono i consiglieri - perché amministrare significa assumersi responsabilità e produrre risultati. Alghero merita un governo cittadino capace di passare dagli slogan ai fatti».

