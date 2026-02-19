Il sindaco di Sorso, Fabrizio Demelas, insieme al consigliere delegato allo Sport Fabio Idini, hanno consegnato una targa di riconoscimento all’atleta Nicole Correddu, la sedicenne karateka da tempo nelle file della Nazionale italiana Fijlkam che, nei giorni scorsi, ha conquistato il titolo di vicecampionessa d’Europa 2026 categoria U18, nel corso della competizione che si è tenuta a Cipro.

Dall’Amministrazione comunale il grande plauso all’impresa della giovane che, con profonda stima e orgoglio per il risultato conseguito. Studentessa a Sassari nel corso di Scienze Umane, in passato già campionessa italiana della specialità under 16, azzurra in pianta stabile, è salita ancora una volta sul podio (cat +66).

Per lei in precedenza anche un terzo posto agli Europei in Georgia e un argento ai Giochi del Mediterraneo giovanili di Olbia. Nicole è allenata fin da bambina dal sorsense Fabio Idini, tecnico della Nazionale. Per l’Italia, il bilancio finale è positivo: 15 medaglie complessive, suddivise in 3 ori, 6 argenti e 6 bronzi. Nessuna nazione ha fatto meglio in termini di podi conquistati. Solo il numero di titoli ha spinto in cima al medagliere Ucraina e Slovacchia, rispettivamente con quattro ori a testa.

