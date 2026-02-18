La giunta comunale di Ozieri ha approvato la delibera che dichiara lo stato di calamità naturale per gli eventi meteorologici che si sono verificati domenica 15 febbraio. L’esondazione del Rio Mannu, il corso d'acqua di Ozieri con i suoi affluenti, ha provocati danni ai campi coltivati finiti sotto l’acqua, con conseguenti allagamenti di strade divenute impercorribili.

«Con questa delibera intendiamo farci portatori delle istanze di tutti coloro i quali hanno subito danni dalle esondazioni e sottoporre all’attenzione del governo regionale le loro legittime richieste che verranno predisposte e presentate a stretto giro», ha detto il sindaco Marco Peralta. Nell’emergenza erano state salvate 12 persone dalle squadre dei vigili del fuoco, rimaste bloccate all’interno delle loro auto mentre tentavano di rientrare nelle proprie abitazioni. A prestare i soccorsi più urgenti erano stati anche i carabinieri e i caschi rossi, nonché le varie componenti di intervento per la gestione dell’allerta meteo quali la Protezione Civile, il Corpo Forestale, tutte le forze dell’ordine, i Barracelli, la Polizia Locale e i dipendenti degli uffici comunali.

