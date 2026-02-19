80 i veicoli abbandonati a Sassari nel 2025. Un dato fornito dalla polizia locale che annuncia alcune novità in questo senso che arrivano dalla legge 14/2026 in vigore dal 20 febbraio. «La nuova norma – spiegano dal Comando della polizia locale- consente di superare eventuali fermi amministrativi esistenti e incarica l’ente pubblico di attestare l’inutilizzabilità del veicolo rinvenuto o non reclamato, comunicandolo al proprietario entro 7 giorni tramite pec o altri mezzi idonei. Il proprietario ha 60 giorni per opporsi e, in assenza di opposizione, l’ente procede alla rimozione, demolizione e cancellazione dal Pra (Pubblico Registro Automobilistico)».

Lo scopo della nuova normativa è quindi facilitare la procedura per intervenire sui veicoli abbandonati e, in questo modo, liberare le strade e i parcheggi dalle auto che si trovano in queste condizioni. La norma cambia la disciplina sui veicoli fuori uso soggetti a fermo amministrativo (il provvedimento che blocca beni mobili come autoveicoli per riscuotere crediti non pagati, come tasse o multe stradali).

La riforma toglie quindi il fermo quale ostacolo alla cancellazione dal Pra, introducendo nuove procedure di attestazione di inutilizzabilità del mezzo e ridefinendo competenze e tempistiche degli enti locali.

