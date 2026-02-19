Il cimitero comunale e i parchi cittadini di Tarragona, Rafael Caria, Giuseppe Manno e Caragol, resteranno chiusi dalle 14 di oggi, 19 febbraio, fino alle 21 di domani, 20 febbraio, e comunque fino a cessate condizioni meteorologiche avverse.

È stata firmata l’ordinanza del sindaco di Alghero, Raimondo Cacciotto, con cui si dispone la chiusura delle aree pubbliche a causa del peggioramento meteo annunciato dal bollettino della Protezione Civile. A partire dal pomeriggio di oggi e fino alla tarda serata di venerdì sono previsti forti venti da ovest-nord-ovest su tutta la Sardegna, con locali e temporanei rinforzi fino a intensità di burrasca.

Il provvedimento riguarda non solo il Cimitero e i parchi indicati, ma anche tutti gli altri parchi e le aree pinetate di Alghero e Fertilia, dove sarà vietato l’accesso al pubblico per l’intera durata dell’allerta. Disposto inoltre, in via precauzionale, il divieto di stazionamento in prossimità di aree alberate, litorali, moli e zone soggette a forti mareggiate, al fine di prevenire situazioni di pericolo legate alla caduta di rami o alberi e alle condizioni del mare.

L’Amministrazione comunale invita la cittadinanza alla massima prudenza e a limitare gli spostamenti nelle aree esposte al vento, attenendosi alle indicazioni delle autorità fino al completo ripristino delle condizioni di sicurezza.

