Servizio di trasporto pubblico locale, collegamento ferroviario Alghero-Sassari, riqualificazione della stazione di Sant’Agostino e nuove misure per migliorare la vivibilità in città: sono stati questi i principali temi al centro dell’incontro promosso dal consigliere regionale Valdo Di Nolfo con i vertici di Arst e l’Amministrazione comunale.

Particolare attenzione è stata dedicata alla tratta ferroviaria Alghero-Sassari, finita nei giorni scorsi al centro delle osservazioni dello stesso Di Nolfo per i tempi di percorrenza dilatati e i disagi segnalati da studenti e lavoratori pendolari. Come riferito dai rappresentanti Arst, il rallentamento è legato all’entrata in vigore, da settembre 2025, di una nuova normativa sulla sicurezza che ha comportato la riduzione del limite di velocità lungo la linea a 50 chilometri orari. Sono già stati appaltati gli interventi di adeguamento dell’infrastruttura e, al termine dei lavori, il collegamento potrà tornare alla piena funzionalità.

Nel frattempo, per attenuare i disservizi temporanei, Arst e Atp stanno lavorando a una revisione congiunta delle tabelle orarie, con l’obiettivo di garantire coincidenze più efficaci e ridurre l’impatto sui pendolari. Sul fronte del trasporto urbano, l’Amministrazione ha chiesto un potenziamento delle tratte, una maggiore frequenza dei collegamenti tra centro, periferie e borgate, oltre a un miglioramento della qualità complessiva del servizio e dell’informazione all’utenza. Tra le prime misure annunciate da Arst, operative già dal periodo pasquale, l’apertura di un info point nell’immobile di via Catalogna, in prossimità del capolinea delle linee extraurbane, e l’introduzione del sistema “tap&go” a bordo dei mezzi, che consentirà di acquistare il biglietto direttamente con carta di credito.

«Il nostro obiettivo è andare incontro all’utenza che si sposta quotidianamente con i mezzi pubblici e chiede un servizio efficiente e moderno - ha dichiarato il sindaco Raimondo Cacciotto - per questo chiediamo ad Arst uno sforzo affinché il servizio venga migliorato in ogni sua componente». Il consigliere regionale Valdo Di Nolfo ha sottolineato la necessità di «garantire maggiore tutela a centinaia di cittadini, individuando soluzioni concrete e condivise tra Regione, azienda di trasporto e Comune di Alghero».

Ampio spazio è stato riservato anche alla riqualificazione della stazione ferroviaria di Sant’Agostino. «La riqualificazione del nodo della stazione in termini di usi, funzioni e servizi è un obiettivo fondamentale per rilanciare l’intero sistema del trasporto pubblico, migliorando intermodalità e connessioni - ha affermato l’assessore Roberto Corbia - e stiamo lavorando a uno studio di fattibilità dettagliato che a breve sarà condiviso con la Regione».

