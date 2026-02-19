Il Consiglio comunale ha approvato all’unanimità l’adesione del Comune di Alghero alla Rete dei Comuni sardi che sosterranno la candidatura del Patrimonio Storico Minerario della Sardegna a patrimonio Unesco, nella categoria “paesaggio culturale”. Alghero entra così a far parte di una rete nata nel 2019 su iniziativa del Comune di Buggerru, oggi capofila del progetto. Attualmente vi aderiscono 25 Comuni, insieme alla Regione Sardegna, al Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna e alla Fondazione Cammino Minerario di Santa Barbara.

La proposta riguarda un “sito seriale”, sul modello della recente candidatura delle Domus de Janas: un insieme coordinato di luoghi che, pur distribuiti in territori diversi, condividono un’identità storica e culturale comune. Oltre al Sulcis Iglesiente Guspinese, il dossier includerà altri sistemi territoriali dell’isola legati alla lunga e stratificata storia mineraria della Sardegna, che affonda le radici nei millenni. Un patrimonio che si distingue per l’unicità delle tipologie di estrazione, per le tecniche adottate e per le modalità di trasporto dei minerali, spesso via mare. <Ringrazio il presidente del Consiglio Mimmo Pirisi e tutto il Consiglio comunale per il grande senso di responsabilità, - afferma l’assessora alla Cultura Raffaella Sanna - per Alghero questa è una nuova opportunità per valorizzare il territorio e la sua storia, e potrà contare sull’esperienza e la competenza maturate nel percorso che ha portato al riconoscimento Unesco delle Domus de Janas>.

L’adesione di Alghero è motivata sia dalla prossimità alla miniera dell’Argentiera sia dalla presenza nel territorio comunale di siti e testimonianze tangibili del passato minerario. L’iter per la redazione del dossier è già avviato. Il partenariato sta lavorando per dimostrare l’unicità e l’integrità del patrimonio minerario sardo rispetto ai criteri Unesco: dall’influenza sullo sviluppo di tecnologie estrattive agli interscambi culturali, dalla trasmissione di conoscenze minerarie alla testimonianza di tradizioni culturali, fino al valore di esempio straordinario di paesaggio e di interazione tra uomo e ambiente nel corso delle diverse fasi della storia umana.

